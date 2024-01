Nötigung: Neuer Prozess gegen Göttinger Professor beginnt heute Stand: 17.01.2024 06:39 Uhr Ein Professor der Uni Göttingen hatte jahrelang Frauen belästigt und dafür eine Bewährungsstrafe erhalten. Das Urteil wurde Zum Teil aufgehoben - von heute an verhandelt das Landgericht Göttingen den Fall erneut.

Der Angeklagte soll von 2014 bis 2017 mehreren Frauen unter anderem mit einem Stock oder seiner Hand auf das nackte Gesäß geschlagen haben. Die Frauen waren Doktorandinnen oder wissenschaftliche Mitarbeiterinnen. Vor zwei Jahren war der 60-Jährige deswegen zu einer elfmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden.

Professor drohte, Promotion scheitern zu lassen

In vier Fällen wurde der Professor der gefährlichen Körperverletzung im Amt in Tateinheit mit Nötigung und Freiheitsberaubung schuldig gesprochen. In acht weiteren Fällen stellte das Gericht ebenfalls Körperverletzung fest, aber nicht in allen Fällen auch eine Nötigung. Immer wieder hatte der Professor seiner Doktorandin gedroht, ihre Promotion scheitern zu lassen. So habe er die Frau unter Druck gesetzt. In zwei Fällen soll er diese Drohung aber nicht ausgesprochen haben. Daher sah das Landgericht diese Fälle nicht als Nötigung an und verurteilte ihn wegen gefährlicher Körperverletzung im Amt und Freiheitsberaubung.

Professor könnte Beamtenstatus verlieren

Die Staatsanwaltschaft akzeptierte das Urteil jedoch nicht und ging in Revision - und war am Bundesgerichtshof (BGH) damit erfolgreich. Der BGH hob das Urteil teilweise auf und wies den Fall nach Göttingen zurück, weil das Landgericht auch diese beiden weiteren Fälle auf den Tatbestand der Nötigung hätte prüfen müssen. Darüber wird nun ab heute in Göttingen verhandelt. Dazu wird die ehemalige Doktorandin und Hauptbelastungszeugin aussagen, so eine Gerichtssprecherin. Sollte das Gericht den Professor nun auch in diesen Fällen wegen Nötigung verurteilen, könnte sich die Gesamtstrafe erhöhen und der Professor in der Folge auch seinen Beamtenstatus verlieren.

Universität Göttingen will Professor loswerden

Bei einer Freiheitsstrafe von über einem Jahr sieht das Gesetz den Verlust der Beamtenrechte vor. Am Verwaltungsgericht Göttingen liegt derzeit schon eine Disziplinarklage der Universität Göttingen gegen den Professor. Die Universität möchte ihn wegen Dienstvergehen aus dem Beamtenverhältnis entfernen lassen. Das Verfahren ruht aber, solange der Prozess am Landgericht noch läuft. Sollte das Landgericht den Professor zu mehr als einem Jahr Freiheitsstrafe verurteilen, wäre das Verfahren am Verwaltungsgericht hinfällig. Denn dadurch würde er seinen Beamtenstatus direkt verlieren und das Verwaltungsgericht müsste nicht mehr über die Disziplinarklage verhandeln. In einem anderen Prozess am Verwaltungsgericht gegen einen anderen übergriffigen Professor war die Universität mit einem ähnlichen Vorhaben gescheitert.