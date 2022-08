Niedrigwasser: Weserfähren stellen einige Fahrten ein Stand: 07.08.2022 09:45 Uhr Ab Dienstag gibt die Edertalsperre in Hessen nur noch eine Mindestmenge Wasser für die Oberweser ab. Dort wird mit weiter sinkenden Pegelständen an den Talsperren gerechnet.

Daher sind einige Fahrten wegen Niedrigwassers auf der Oberweser in Hessen und Nordrhein-Westfalen ab Dienstag vorübergehend nicht möglich. Ab Sonnabend betrifft das auch Fahrten in Niedersachsen, unter anderem ab Bodenwerder/Rühle (Landkreis Holzminden) und Hameln.

Fähren in Großenwieden und Polle fahren weiter

Rund- und Eventfahrten in Hameln und Fahrten auf der Mittelweser in Nienburg, Verden und Bremen werden zunächst nicht eingestellt, heißt es von der Flotte Weser. Die Weserfähre Großenwieden und die Fähre Polle bleiben ebenfalls vorerst in Betrieb, so ein Sprecher.

