Niedersachsen testet autonom fahrende Züge

Vom kommenden Jahr an sollen in Niedersachsen Züge getestet werden, die automatisch fahren. Das teilte der französische Zughersteller Alstom am Mittwoch mit. Demnach wird das Forschungsprojekt gemeinsam mit dem Regionalverband Großraum Braunschweig, dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und der Technischen Universität (TU) Berlin organisiert.

Das Ziel: Selbstfahrende Regionalzüge

Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums sollen Regionalzüge mit einer Technik für hochautomatisiertes Fahren ausgestattet werden. Getestet werden unterschiedliche Grade der Automatisierung. Der Plan: Im regulären Fahrgastbetrieb soll der Zug völlig autonom fahren - ein Begleiter kann im Notfall aber eingreifen. Beim Rangieren wird ein automatischer Betrieb ohne Personal an Bord getestet. Hier gibt es aber die Möglichkeit, bei Bedarf den Zug per Fernsteuerung zu übernehmen. Laut Alstom wird dieser Test "eine Weltneuheit für regionale Personenzüge sein".

Bahnverkehr zwischen Wolfsburg und Braunschweig

Nach drei Jahren will das Eisenbahnbundesamt den Test auswerten, um den Regelbetrieb zu genehmigen. Dann ist laut Bundeswirtschaftsministerium ein Fahrgastbetrieb auf den Bahnstrecken zwischen Wolfsburg und Braunschweig geplant. Ein Lokführer soll dabei im Zug sein und den Betrieb überwachen. Bei Planung und Umsetzung des Forschungsprojekts sollen den Angaben zufolge alle wichtigen Stellen etwa aus Politik, Verwaltung, Bahn, Belegschaft und Gewerkschaften eingebunden werden.

Althusmann: "Entscheidender Schritt"

Nach Ansicht von Niedersachsens Wirtschafts- und Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) setzt das Projekt Maßstäbe für den Nahverkehr der Zukunft. "Dass wir in Niedersachsen neben dem Testfeld für automatisierte und vernetzte Mobilität auf der Straße nun auch die Erprobung und Weiterentwicklung des automatischen Zugbetriebs vorantreiben können, ist ein entscheidender Schritt für die Zukunft des Personenverkehrs auf der Schiene."

