Niedersachsen erwartet rund 450 Menschen aus Afghanistan Stand: 20.08.2021 07:24 Uhr Das Grenzdurchgangslager Friedland (Landkreis Göttingen) und das Ankunftszentrum in Bad Fallingbostel (Heidekreis) erwarten in Kürze die Ankunft weiterer Menschen aus Afghanistan.

Laut Andrea Beck von der Landesaufnahmebehörde ist das Grenzdurchgangslager in Friedland ab sofort einsatzbereit. Das heißt: Die Zimmer sind hergerichtet und die Betten frisch bezogen. Es werden mindestens 450 Menschen erwartet. Auch im Ankunftszentrum in Bad Fallingbostel im Heidekreis bereitet man sich nach Auskunft von Innenminister Boris Pistorius (SPD) auf die Aufnahme von Geflüchteten vor. Bis Mitte August wurden laut Innenministerium in Niedersachsen bereits 36 Ortskräfte mit insgesamt 151 Angehörigen aufgenommen.

Landkreise können kurzfristig reagieren

Im Heidekreis, in Uelzen, Harburg und in Lüneburg heißt es, man könne derzeit wenig planen, weil kaum Informationen vorliegen würden. Das sagten mehrere Kreissprecher aus der Region auf Nachfrage des NDR in Niedersachsen am Donnerstag. Alle sehen sich nach eigener Aussage aber in der Lage zu reagieren, zumal die Zahlen nicht so hoch seien. Im Landkreis Uelzen müssten schnell neue Plätze geschaffen werden - derzeit seien keine frei. Im Landkreis Harburg gebe es dagegen noch Kapazitäten, so ein Sprecher.

Videos 1 Min "Besonders gefährdete Gruppen evakuieren" Muzaffer Öztürkyilmaz vom Flüchtlingsrat Niedersachsen sieht in Afghanistan nicht nur Ortskräfte von den Taliban bedroht. (19.08.2021) 1 Min

Optimismus im Raum Hannover

Die Stadt Hannover prüft derzeit, wo geflüchtete Menschen untergebracht werden könnten. Die Unterkünfte seien gut ausgelastet, sagte ein Stadtsprecher am Donnerstag. Sollten die Zahlen kurzfristig ansteigen, würde die Stadt das Schulzentrum Ahlem als Reservequartier in der Hinterhand haben. Die Stadt Garbsen prüft nach eigenen Angaben aktuell bestehende Unterkünfte auf ihre Tauglichkeit. In Alfeld (Landkreis Hildesheim) versicherte Bürgermeister Bernd Beushausen (SPD) am Donnerstag, man könne schnell humanitäre Hilfe leisten, weil die Stadt auf ein gutes funktionierendes Netzwerk zurückgreifen könne. Hamelns Stadtsprecher Thomas Wahmes sagte, auch seine Stadt sei gut auf die Ankunft neuer Flüchtlinge eingestellt.

Braunschweig könnte 50 Menschen aufnehmen

Die Stadt Braunschweig erklärte sich am Donnerstag bereit, auch kurzfristig Ortskräfte und weitere besonders schutzbedürftige Personen, insbesondere auch Frauen und Mädchen, aus Afghanistan aufzunehmen. Etwa 50 Menschen könnten in den dezentralen Standorten für Geflüchtete untergebracht werden, sagte die Sozialdezernentin der Stadt, Christine Arbogast, in einem Pressegespräch.

