Niedersachsen bereitet sich auf Menschen aus Afghanistan vor Stand: 19.08.2021 14:36 Uhr Das Grenzdurchgangslager Friedland (Landkreis Göttingen) und das Ankunftszentrum in Bad Fallingbostel (Heidekreis) erwarten in Kürze die Ankunft weiterer Menschen aus Afghanistan.

Laut Andrea Beck von der Landesaufnahmebehörde ist das Grenzdurchgangslager in Friedland ab sofort einsatzbereit. Das heißt: Die Zimmer sind hergerichtet und die Betten frisch bezogen. Es werden mindestens 450 Menschen erwartet. Auch im Ankunftszentrum in Bad Fallingbostel im Heidekreis bereitet man sich auf die Aufnahme von Geflüchteten vor. Bis Mitte August wurden laut Innenministerium in Niedersachsen bereits 36 Ortskräfte mit insgesamt 151 Angehörigen aufgenommen.

Planungen sind derzeit noch schwierig

Im Heidekreis, in Uelzen, Harburg und in Lüneburg heißt es, man könne derzeit wenig planen, weil kaum Informationen vorliegen würden. Das sagten mehrere Kreissprecher aus der Region auf Nachfrage des NDR in Niedersachsen am Donnerstag. Alle sehen sich nach eigener Aussage aber in der Lage zu reagieren, zumal die Zahlen nicht so hoch seien. Im Landkreis Uelzen müssten schnell neue Plätze geschaffen werden - derzeit seien keine frei. Im Landkreis Harburg gebe es dagegen noch Kapazitäten, so ein Sprecher.

Genaue Ankunft unbekannt

In Friedland waren bisher hauptsächlich Asylsuchende und Spätaussiedler untergebracht. Alle bis auf einige Spätaussiedler wurden nun verlegt, um für die afghanischen Flüchtlinge Platz zu schaffen. Wann genau die afghanischen Ortskräfte in Friedland eintreffen, sei aber noch nicht klar, sagte die Sprecherin. Die Bundeswehr fliegt derzeit Menschen aus Kabul nach Usbekistan. Von dort werden sie weiter nach Deutschland gebracht.

