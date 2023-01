Neuschnee und langes Wochenende: Volle Pisten im Harz Stand: 29.01.2023 14:31 Uhr Schnee und Zeugnisferien haben an diesem Wochenende viele Menschen in den Harz gezogen. Samstag und Sonntag waren laut Polizei die Parkplätze schnell belegt - die Lage in Braunlage "katastrophal".

Bis zu 45 Zentimeter Schnee sorgten auf dem Wurmberg für regen Betrieb. Laut Fabian Brockschmidt, Betreiber der Wurmbergseilbahn, waren allein dort am Samstag 5.000 Ski- und Rodelfans auf der Piste, am Sonntag sei der Andrang noch größer gewesen. Die Wintersportfreunde mussten Wartezeiten in Kauf nehmen. "Die Skifahrer wollen auch gegen Mittag noch Tageskarten kaufen, die Wartezeit beträgt etwa eine Stunde", sagte Brockschmidt am Sonntag.

VIDEO: Kräftiger Wintereinbruch im Oberharz (17.01.2023) (1 Min)

Tourismusverband: auch kleinere Gebiete nutzen

Laut Harzer Tourismusverband waren allein am Wurmberg neun von 15 Pisten geöffnet, in St. Andreasberg vier von fünf. Darüber hinaus gab es auf zahlreichen Rodelpisten Gelegenheit für eine Abfahrt. Dank niedriger Temperaturen und Schneefall waren auch Loipen, die in den letzten Jahren nicht gespurt werden konnten, für Langskiläuferinnen und -läufer präpariert. Die Tourismusbranche in der Region profitierte von der frostigen Wetterlage und den Zeugnisferien. Der Tourismusverband empfahl, auch auf kleinere Skigebiete wie das in Schulenberg oder die Rodelpisten in Wildemann und Altenau auszuweichen - unter anderem um die Verkehrslage zu entzerren.

Verkehrslage in Braunlage "katastrophal"

Nach Aussage der Polizei in Braunlage war die Lage am Sonntag "katastrophal". Die Zufahrtsstraßen seien überfüllt gewesen, an beiden Tagen waren Parkplätze im Landkreis Goslar bereits bis zum Vormittag komplett ausgelastet. Kurz-Urlauber aus Hannover, Hamburg, Berlin, Frankfurt und den Niederlanden nutzten Straßenränder und Behelfsparkplätze.

Wetterdienst rechnet mit Tauwetter

Noch bis Dienstag ist mit viel Betrieb im Harz zu rechnen. Allerdings wird das Wetter ungemütlicher. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes kündigt Wind einen Wetterumschwung zum Wochenstart an. Die Temperaturen steigen laut Deutschen Wetterdienst (DWD) auf 5 bis 8 Grad. Im Oberharz setzt bei 3 bis 5 Grad Tauwetter ein. In der Nacht zu Dienstag soll sich die Lage beruhigen und im Bergland wieder Schnee fallen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 29.01.2023 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tourismus