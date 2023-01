Neuschnee und Frost: Wintervergnügen im Harz geht weiter Stand: 22.01.2023 09:44 Uhr Nach einem gut besuchten Sonnabend freuen sich die Ski- und Rodelanlagen-Betreiber im Harz auch heute wieder auf viele Wintersportfans. Das Wetter könnte aber auch für Probleme sorgen.

Wer mit dem Auto anreist, sollte sich auf Glätte und verwehten Schnee auf den Straßen einstellen. Bis zu fünf Zentimeter Neuschnee waren in der Nacht erwartet worden. Am Morgen war die Lage aber noch ruhig - die Straßen sind größtenteils geräumt. Für die Seilbahnen im Harz könnte außerdem der Wind problematisch werden. Wenn es zu stark auffrischt, müssten diese eventuell gestoppt werden, heißt es.

Erster Besucheransturm des Jahres

Am Sonnabend hatten die Wintersportorte im Harz den ersten Besucheransturm dieses Jahres erlebt. Auf Pisten, Rodelbahnen und Winterwanderwegen waren viele Menschen unterwegs. Allerdings waren noch längst nicht alle Pisten geöffnet - am Wurmberg, wo rund 15 Zentimeter Schnee lagen, beispielsweise nur 7 von 15 Pisten. Damit auf den Pisten Ski gefahren werden kann, sind auch Schneekanonen im Einsatz. Auch am Matthias-Schmidt-Berg in St. Andreasberg sind Abfahrten möglich. Die niedrigen Temperaturen der kommenden Tage sollen dafür sorgen, dass der Schnee nicht schmilzt.

Hier ist Rodeln möglich

Altenau/Torfhaus: Rodellift "Brockenblick"

Rodellift "Brockenblick" Bad Sachsa: Rodelbahn auf dem Ravensberg

Rodelbahn auf dem Ravensberg Clausthal-Zellerfeld OT Buntenbock: Rodelbahn am Ziegenberg

Rodelbahn am Ziegenberg Clausthal-Zellerfeld: Rodelbahn Spiegelthaler Straße

Rodelbahn Spiegelthaler Straße Sankt Andreasberg: Rodelbahn im Teichtal

Rodelbahn im Teichtal Schierke: Rodelbahn vor der Tourist-Information

Rodelbahn vor der Tourist-Information Schierke: Rodelbahn am Parkhaus am Winterbergtor

Rodelbahn am Parkhaus am Winterbergtor Schierke: Großmutterrodelbahn

VIDEO: Kräftiger Wintereinbruch im Oberharz (17.01.2023) (1 Min)

Diese Strecken sind zum Wandern geräumt

Altenau: Wellner Weg - Kellwassertal

Wellner Weg - Kellwassertal Altenau: Wellner Weg - Schwarzenberg

Wellner Weg - Schwarzenberg Altenau: Zielwanderung Hüttenteich-Dammhaus

Zielwanderung Hüttenteich-Dammhaus Altenau: Stieglitzecke - Hans-Kühnenburg - Stieglitzecke

Stieglitzecke - Hans-Kühnenburg - Stieglitzecke Altenau/Schulenberg: Kurübungsweg 2

Kurübungsweg 2 Altenau/Schulenberg: Okertalsperre (nur auf der Waldseite)

Okertalsperre (nur auf der Waldseite) Altenau/Schulenberg: Kurübungsweg 1 rund um den Ort

Kurübungsweg 1 rund um den Ort Altenau/Torfhaus: Goetheweg bis Eckersprung

Goetheweg bis Eckersprung Altenau/Torfhaus: Ehrenfriedhof-Dreieckiger Pfahl-Kolonnenweg-Goetheweg-Torfhaus

Ehrenfriedhof-Dreieckiger Pfahl-Kolonnenweg-Goetheweg-Torfhaus Altenau/Torfhaus: Ehrenfriedhof-Kaiserweg-Oderbrück

Ehrenfriedhof-Kaiserweg-Oderbrück Braunlage: Winterwanderweg Wetterstation-Waldmühle-Rinderstall

Winterwanderweg Wetterstation-Waldmühle-Rinderstall Braunlage: Rundweg um Braunlage

Rundweg um Braunlage Braunlage/Hohegeiß: Winterwanderweg Alte Bobbahn-Wolfsbachtal-Gretchental

Winterwanderweg Alte Bobbahn-Wolfsbachtal-Gretchental Braunlage/Hohegeiß: Winterwanderweg rund um den Ebersberg

Winterwanderweg rund um den Ebersberg Braunlage/Hohegeiß: Winterwanderweg am Lampertsberg

Winterwanderweg am Lampertsberg Braunlage/Hohegeiß: Winterwanderweg Hohegeiß-Bechlerstein-Wolfsbachtal-Zorge

Winterwanderweg Hohegeiß-Bechlerstein-Wolfsbachtal-Zorge Goslar/Hahnenklee: Winterwanderweg vom Bocksberg zum Auerhahn

Winterwanderweg vom Bocksberg zum Auerhahn Goslar/Hahnenklee: Fuckelweg

Fuckelweg Goslar/Hahnenklee: Hahnenkleer Bergstraße

Hahnenkleer Bergstraße Goslar/Hahnenklee: Vom Kreuzeck zum Grabenweg

Vom Kreuzeck zum Grabenweg Goslar/Hahnenklee: Winterwanderweg vom Kurhaus Richtung Kuttelbacher Teich

Winterwanderweg vom Kurhaus Richtung Kuttelbacher Teich Goslar/Hahnenklee: Märchenweg

Märchenweg Goslar/Hahnenklee: Oberförster Hermann Müller Weg

Oberförster Hermann Müller Weg Goslar/Hahnenklee: Ringweg

Ringweg Goslar/Hahnenklee: Schalker Grabenweg

Schalker Grabenweg Goslar/Hahnenklee: Auerhahnweg

Auerhahnweg Goslar/Hahnenklee: Jägerstieg

Jägerstieg Oberharz am Brocken Ortsteil Elend: Familienfreundlicher Winterwanderweg durch das Elendstal nach Schierke

Familienfreundlicher Winterwanderweg durch das Elendstal nach Schierke Oberharz am Brocken Ortsteil Benneckenstein: Winterwanderweg Beneckenstein-Sorge

Winterwanderweg Beneckenstein-Sorge Oberharz am Brocken Ortsteil Benneckenstein: durchs Dambachtal zum Naturpark

durchs Dambachtal zum Naturpark Oberharz am Brocken Ortsteil Benneckenstein: Winterwanderweg "Schmalspurbahnblick"

Winterwanderweg "Schmalspurbahnblick" Oberharz am Brocken Ortsteil Benneckenstein: Winterwanderweg "Waldschloßweg"

Winterwanderweg "Waldschloßweg" Oberharz am Brocken Ortsteil Elbingerode: Winterwanderweg am Waldgasthaus Hirschbrunnen

Winterwanderweg am Waldgasthaus Hirschbrunnen Oberharz am Brocken Ortsteil Hasselfelde: Harzweg zwischen Hasselfelde und Trautenstein

Harzweg zwischen Hasselfelde und Trautenstein Wildemann: Winterwanderweg ins Gitteldsche Tal

Winterwanderweg ins Gitteldsche Tal Wildemann: Winterwanderweg durch das Spiegeltal

Winterwanderweg durch das Spiegeltal Wildemann: Winterwanderweg durch das Grumbachtal

Winterwanderweg durch das Grumbachtal Wildemann: Winterwanderweg über den Adlersberg

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Wanderwegen finden Sie auf Wintersport.harzinfo.de/winterwandern.html

