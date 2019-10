Stand: 16.10.2019 07:58 Uhr

Neues Werk: Bulgarien bietet VW mehr Geld

Bulgarien will Volkswagen offenbar mehr Geld anbieten, damit der Konzern seine im südosteuropäischen Raum geplante Autofabrik dort errichtet, anstatt wie bis vor Kurzem geplant in der Türkei. Um sich den Zuschlag für das neue Werk zu sichern, ist Bulgarien bereit, die von ihm angebotenen Subventionen auf bis zu 260 Millionen Euro zu verdoppeln, wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet. Dem Bericht zufolge hat VW ein entsprechendes Angebot bekommen, eine Antwort stünde aber noch aus. Nach der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien hat der VW-Konzern seine Pläne für ein neues Werk nahe Izmir auf Eis gelegt.

Vorerst kein VW-Werk in der Türkei Hallo Niedersachsen - 15.10.2019 19:30 Uhr Autor/in: Annicka Erdmann Wegen der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien hat Volkswagen die Pläne für ein neues Werk in der Türkei auf Eis gelegt. Die Bauarbeiten sollten im kommenden Jahr beginnen.







