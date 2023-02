Stand: 06.02.2023 17:02 Uhr Neues Gutachten zu Plänen für Atommüll-Zentrum bei Würgassen

Die Initiative "Atomfreies Dreiländereck" stellt am Dienstag ein neues Gutachten zum geplanten Atommüll-Logistikzentrum an der Oberweser vor. Eine Beratungsfirma für Verkehrs- und Umweltmanagement hat im Auftrag der Initiative die Verkehrsanbindung des geplanten Logistikzentrums in Würgassen (Nordrhein-Westfalen) an Straße und Schiene untersucht. Finanziell unterstützt wurde das Gutachten von den Landkreisen Northeim und Holzminden, die auf der anderen Seite der Weser liegen. Nach Ansicht der Kritiker ist die Oberweser-Region ungeeignet für die Lagerung und den Transport von Atommüll. Die Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) will über Würgassen Atommüll aus ganz Deutschland in das geplante Endlager Schacht Konrad bei Salzgitter transportieren. Gutachter im Auftrag Niedersachsens und Nordrhein-Westfalen waren bereits zu dem Schluss gekommen, dass ein Logistikzentrum bei Würgassen dafür nicht notwendig sei. Die niedersächsische Landesregierung hatte sich in ihrem Koalitionsvertrag gegen die Pläne ausgesprochen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

