Buntes Leben im inklusiven Dorf Neuerkerode von Carmen Woisczyk

Neuerkerode ist ein kleines Dorf im Landkreis Wolfenbüttel. Es ist ein Ort, an dem man die Menschen so nimmt, wie sie sind: ohne Vorurteile oder Schubladen im Kopf. Davon sind viele, die hier wohnen, überzeugt. Gegründet wurde Neuerkerode vor mehr als 150 Jahren, um kranken und behinderten Menschen eine Heimat zu geben. Aus der "Idioten-Anstalt zu Erkerode", so der offizielle Name damals, hat sich ein inklusives Dorf entwickelt, in dem behinderte und nichtbehinderte Menschen gemeinsam leben und arbeiten. Heute betreut die Evangelische Stiftung Neuerkerode dort rund 800 Menschen in verschiedenen Wohngruppen. Sie seien ein Teil von uns, betont Pastor Rüdiger Becker, der die Stiftung seit 13 Jahren leitet.

Wohngruppen schaffen enge Beziehungen

Neuerkerode besteht aus einer Mischung historischer und moderner Wohngebäude. Mitten im Ort gibt es eine Kirche und einen großen Dorfplatz mit Bäumen. Vor einer Eckkneipe laden ein paar Bänke zum Verweilen ein. Hier werden jedes Jahr zahlreiche Feste und Märkte veranstaltet, die Tausende Menschen aus der gesamten Region anlocken.

Im Ort gibt es außerdem Läden für Bücher und Kleidung, einen Waschsalon, Werkstätten, eine Gärtnerei, einen Kindergarten, den Kinder mit und ohne Förderbedarf besuchen können, und einen kleinen Bauernhof mit Tieren. Man bekommt alles, was man zum Leben braucht. Es gäbe mehr Läden als in vielen anderen Dörfern, bemerkt Rüdiger Becker. Er wohnt gern mit seiner Familie in Neuerkerode. Der Grund dafür ist allerdings nicht die intakte Infrastruktur. Sondern es sind die Menschen, die hier leben. Was Neuerkerode von anderen Dörfern unterscheide, sei, dass es hier eine höhere Beziehungsdichte zwischen den Menschen gäbe, erklärt Rüdiger Becker. "Wir sind so ein bisschen wie der Kiez in Berlin. Man kann durch Neuerkerode nicht gehen, ohne dass man nicht permanent 'Guten Tag' sagt, und ohne dass man nicht permanent gefragt wird 'Wie geht's dir, was machst du da?'"

Selbstständiges Leben mit Ausbildung und Beruf

Zeit für einen Plausch nimmt sich Rüdiger Becker gern. An der Pferdekoppel trifft er Roland Lenz, dessen Traumberuf es ist, Landwirt zu sein. Und in Neuerkerode ist er es auch. "Das Treckerfahren gefällt mir, das Füttern der Tiere, mit ihnen zu kuscheln, ja, ich bin immer draußen, um mich um die Tiere zu kümmern", erzählt Roland Lenz. Eine Aufgabe zu haben, sei für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen sehr wichtig, erklärt Rüdiger Becker. Sie können im Dorf ein selbstbestimmtes Leben führen mit Perspektiven auf eine Ausbildung, Arbeit und Akzeptanz in unserer Gesellschaft.

Um Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen eine sinnvolle Beschäftigung zu bieten, betreibt die Stiftung Neuerkerode zum Beispiel mehrere Werkstätten in der gesamten Region. Eine davon ist direkt im Dorf angesiedelt. Dort werden unter anderem Deckel für ein mittelständisches Unternehmen aus Helmstedt montiert, erklärt der Leiter der Stiftung. Von Langeweile ist in der Werkstatt keine Spur.

Villa Luise: Werkstatt für kreative Künstler

Wer lieber etwas kreativer arbeiten möchte, findet dagegen eine Aufgabe in der Kunstwerkstatt - der Villa Luise. Der Name erinnere an Luise Löbbecke, die Mitbegründerin von Neuerkerode, erklärt Rüdiger Becker. In der Kunstwerkstatt arbeiten rund 40 Künstler mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen. Ihre Werke werden in einer Dauerausstellung in der Villa Luise, aber auch in verschiedenen Galerien in Braunschweig, Düsseldorf und sogar in Boston in den USA ausgestellt und verkauft. Die Stilrichtung der Bilder von kognitiv beeinträchtigten Menschen wird in der Fachwelt als "Art Brut" oder "Outsider Art" bezeichnet.

Integrative Band The Mix tritt weltweit auf

In der Region und weit darüber hinaus sorgen nicht nur die Ausstellungen der Neuerkeroder Kunstwerkstatt immer wieder für Aufsehen. Auch Aufführungen des Theater Endlich und Auftritte der Band The Mix seien sehr beliebt, erzählt Heilerzieher und Musiker Peter Savic. Er betreut die Bandmitglieder schon seit zehn Jahren. Aktuell gehören fünf behinderte und vier nichtbehinderte Menschen dazu. Sie könnten zu Recht stolz sein auf ihren Erfolg, betont der Bandleader.

Sie haben gelernt, gemeinsam Musik zu machen, zu singen, Töne zu treffen, vor Publikum auf einer Bühne aufzutreten. Und sie schreiben auch die Texte selbst. Die Gruppe tourt mittlerweile quer durch ganz Deutschland und Europa. 2011 waren sie sogar zwei Wochen lang in Afrika.

Hilfe zur Selbsthilfe: Fit für die Alltag

Jeder kann in Neuerkerode etwas finden, das ihn wachsen lässt. Für die Einen ist es die Musik, die Kunst oder das Theater, für die anderen die Arbeit als Landwirt, als Handwerker oder als Floristin. Betreuer und Betreuerinnen wie Helle Hennebichler unterstützen die Bewohner wo sie können. Es geht darum, Selbstständigkeit zu erlernen. Behinderte Menschen sollen in Neuerkerode fit gemacht werden für den Alltag. Dazu gehört es, seine Kleidung selbst zu waschen, was sie im Waschsalon mit der Hilfe von Helle Hennebichler lernen.

Es gehört aber noch mehr zu einem selbständigen Leben. Zum Beispiel selbst einkaufen zu gehen: Lebensmittel im Supermarkt, Bücher oder Kleidung zu besorgen. Deshalb gäbe es so viele verschiedene Läden in Neuerkerode, erklärt der Direktor. Hier können sich die Dorfbewohner ausprobieren, üben - und dann klappt es auch andernorts in einer größeren Stadt.

NS-Euthanasie fordert mehr als 140 Opfer

Selbstbestimmt leben und respektiert werden, war in Neuerkerode nicht zu allen Zeiten selbstverständlich. Während des Zweiten Weltkriegs haben die Nationalsozialisten mehr als 140 Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen aus Neuerkerode verschleppt und ermordet. In der Dorfmitte erinnert ein steinernes Denkmal daran.

Die Geschichte des Dorfes reicht zurück bis ins Jahr 1868. Gegründet wurde es von Pastor Gustav Stutzer, von Luise Löbbecke und dem Arzt Oswald Berkhan. Luise Löbbecke schrieb einen Aufruf in der Zeitung, der durch einen Zufall bei Gustav Stutzer landete. Ein paar neue Schuhe waren in der Zeitung eingewickelt. Er las den Aufruf, ergriff daraufhin die Initiative und gründete mithilfe von Spenden den Ort, der zur Zuflucht für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen werden sollte: Neuerkerode.

Egal wen man heute fragt, sie leben alle gern im Dorf. Sie haben es sich selbst so ausgesucht, konnten frei wählen, meint der Direktor Rüdiger Becker. Das sei Inklusion: die Wahl zu haben.

