Neuer Hinweis nach Supermarktüberfall in Schöppenstedt

Nach dem Raubüberfall auf einem Supermarkt im Landkreis Wolfenbüttel vor über einem Jahr gibt es möglicherweise eine Spur. Ein Anrufer nannte am Mittwochabend im Rahmen der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" den Namen des möglichen Täters. Die Kriminalpolizei in Wolfenbüttel überprüft nun die Angaben. Im Dezember 2020 war ein Mann über den Dachboden des Geschäfts in Schöppenstedt eingestiegen, hatte drei Mitarbeiterinnen mit einem Hammer bedroht und war mit den Tages-Einnahmen aus dem Tresor geflüchtet.

