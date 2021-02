Neue Spuren in Edemisser Mordfall aus dem Jahr 1994 Stand: 24.02.2021 10:01 Uhr Staatsanwaltschaft Hildesheim und Polizei ermitteln wieder in einem ungeklärten Mord, der sich vor 27 Jahren im Landkreis Peine zugetragen hat. Nach Angaben eines Sprechers gibt es nun neue Spuren.

Eine eingerichtete Mordkommission der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel hat sich des Falles angenommen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen ereignete sich die Tat am 4. Mai 1994 um 22.10 Uhr vor der ehemaligen Gaststätte "Heidkrug" an der Bundesstraße 214 zwischen Braunschweig und Celle. Der 52-jährige Artur L. saß in seinem Fahrzeug, das er in unmittelbarer Nähe zur Fahrbahn abgestellt hatte. Im Auto sitzend wurde er angeschossen. Zwei Tage später starb er in einem Krankenhaus in Hannover.

Polizei: Kleinste Hinweise willkommen

Die Polizei ermittelte damals im persönlichen und geschäftlichen Umfeld des getöteten, selbständigen Handwerkers aus Braunschweig. Die Tat konnte nicht aufgeklärt werden, die Ermittlungen wurden 1995 eingestellt. Für die nun wieder aufgenommenen Untersuchungen bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Es werden Menschen gesucht, die sich an jeglichen Personen- und Fahrzeugverkehr in diesem Zeitraum und am Tatort erinnern können. Auch die kleinsten Hinweise seien unter der Telefonnummer (05341) 189 70 bei der Polizei in Salzgitter willkommen.

