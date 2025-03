Neue Oberschule Braunschweig: Polizei-Großeinsatz nach Alarm Stand: 03.03.2025 11:24 Uhr An der Neuen Oberschule in Braunschweig läuft aktuell ein Großeinsatz der Polizei. Hintergrund ist ein am Vormittag ausgelöster Amokalarm.

Es gebe derzeit keine Hinweise auf eine Gefährdungslage, teilte die Polizei über den Kurznachrichtendienst X mit. Es werde weiterhin nach einem standardisiertem Einsatzkonzept vorgegangen. Die Einschätzung der Lage sei noch schwierig, sagte eine Sprecherin. Die Einsatzkräfte vor Ort durchsuchen demnach derzeit systematisch das Gebäude. Schülerinnen und Schüler werden mittlerweile aus dem Gebäude geholt, wie die Polizei via X mitteilte. Sie werden demnach zu einer Sammelstelle am Gliesmaroder Bahnhof in der Nähe der Schule gebracht. Dort können Eltern ihre Kinder abholen.

Verkehrsbehinderungen rund um Neue Oberschule

Die Polizei bat darum, den Bereich um die Neue Oberschule im Nordosten Braunschweigs großräumig zu meiden und keine Einsatzkräfte zu behindern. Rund um das Gymnasium kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei bat darum, Rettungsgassen freizuhalten.

Der Alarm an der Neuen Oberschule wurde den Angaben zufolge gegen 9.15 Uhr ausgelöst. Wie es dazu kam, war zunächst unklar. An dem Gymnasium werden mehr als 1.100 Schülerinnen und Schüler unterrichtet.

Weitere Informationen Amokalarm an Grundschule in Braunschweig: Ursache wohl gefunden Ersten Ermittlungen zufolge hatte jemand einen Amok-Alarmknopf auf der Toilette eingeschlagen. Die Schule wurde evakuiert. (23.01.2025) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Braunschweig