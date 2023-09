Stand: 21.09.2023 18:21 Uhr Neue Attraktion: PS.Speicher in Einbeck öffnet "Schatzkammer"

Der PS.Speicher in Einbeck hat am Donnerstag eine neue Attraktion eröffnet: In der sogenannten "Schatzkammer" des Automobilmusuems werden rund 30 Luxusautos aus privatem Besitz ausgestellt. Die Fahrzeuge von Marken wie Ferrari, Maybach oder Mercedes aus der Neuzeit und den 1930er Jahren waren schon länger in einer Halle des Museums untergebracht, bisher aber nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Nun können Automobilfans Gruppenführungen mit 15 Personen buchen. Jeden Samstag und Sonntag im Oktober gibt es zudem einstündige Führungen auch für Kurzentschlossene.

