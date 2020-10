Stand: 20.10.2020 08:07 Uhr Neubokel: 41-Jähriger bei Unfall auf K34 schwer verletzt

Bei einem Unfall in der Nähe von Neubokel (Landkreis Gifhorn) hat am Dienstagmorgen ein 41-Jähriger schwere Verletzungen erlitten. Nach Angaben eines Polizeisprechers kam der Mann mit seinem Wagen in einer Linkskurve aus ungeklärter Ursache von der Kreisstraße 34 ab. Der Wagen touchierte einen Baum und blieb auf der Fahrerseite liegen. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus. Am Auto entstand Totalschaden. Wegen der Bergungsarbeiten musste die Strecke bis kurz vor 8 Uhr voll gesperrt werden.

