Neubau zu hoch: Stadt darf Mehrfamilienhaus abreißen lassen Stand: 17.02.2025 19:08 Uhr Weil ein Mehrfamilienhaus in Göttingen 1,26 Meter zu hoch gebaut wurde, darf die Stadt dessen Abriss genehmigen. Das hat das Verwaltungsgericht Göttingen entschieden - und damit die Klage einer Immobilienfirma abgewiesen.

Für den Neubau im Göttinger Kiessee-Karree sei weder eine Genehmigung erteilt noch eine Abweichung von den örtlichen Bauvorschriften zugelassen worden, begründete das Gericht die Entscheidung am vergangenen Freitag. Das Vorhaben sei somit formell illegal und ein Einschreiten der Baubehörde geboten. Der Bebauungsplan für das Kiessee-Karree schreibt vor, dass die sogenannte Traufhöhe, also der Punkt, an dem Fassade und Dach aufeinandertreffen, bei zweigeschossigen Häusern höchstens 6,5 Meter hoch sein darf. Der Neubau ist den Angaben zufolge aber 7,76 Meter hoch.

Verwaltungsgericht: Firma hat keine Alternativen vorgelegt

Die Klage der Immobiliengesellschaft richtete sich gegen eine Bauaufsichtsverfügung. Die Stadt Göttingen hatte im März 2016 angeordnet, dass das Mehrfamilienhaus mit acht Wohnungen abgerissen werden muss. Und das innerhalb von fünf Monaten, sonst werde ein Zwangsgeld in Höhe von 15.000 Euro fällig. Dagegen hatte die Immobiliengesellschaft geklagt mit der Begründung, dass ein Abriss unverhältnismäßig sei. Es würde ausreichen, das Dach und das Obergeschoss umzugestalten. Nach Ansicht des Verwaltungsgerichts habe die Firma keine Alternative dieser Art vorgelegt, obwohl sie die Möglichkeit dazu gehabt hätte. Sie habe das Haus vorsätzlich rechtswidrig gebaut und sich über die Vorschriften hinweggesetzt, begründeten die Göttinger Richter ihre Entscheidung.

Stadt will "weitere Schritte" einleiten

Die Stadt Göttingen sagte auf Anfrage des NDR Niedersachsen zu der Entscheidung des Verwaltungsgerichts: "Die Rechtmäßigkeit des Handelns wurde festgestellt." Ob das Haus nun tatsächlich abgerissen wird, dazu äußerte sich ein Stadtsprecher am Montag nicht. Er sagte lediglich: "Weitere Schritte werden nun eingeleitet." Derzeit sei die Stadt nicht in Gesprächen mit der Immobiliengesellschaft.

Immobiliengesellschaft scheitert mit zwei Klagen

Für die Immobiliengesellschaft, die das Mehrfamilienhaus in Göttingen gebaut hat, ist es bereits die zweite gescheiterte Klage vor Gericht. Bereits vor mehr als zehn Jahren hatte die Firma bei der Stadt beantragt, das Gebäude einen halben Meter höher als eigentlich zulässig bauen zu dürfen. Das hatte die Stadt 2013 genehmigt. Als der Rohbau aber später nachgemessen wurde, stellte sich heraus, dass das Gebäude 7,76 Meter und nicht die genehmigten 7 Meter hoch ist. Die Firma beantragte daraufhin nochmals eine Abweichung von der Bauvorschrift für eine Traufhöhe von 7,6 Metern. Die Stadt lehnte diesen Antrag jedoch ab. Die Immobilienfirma reichte dagegen Klage ein, auch diese wurde vom Verwaltungsgericht Göttingen damals abgelehnt.