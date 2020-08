Stand: 13.08.2020 19:18 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Neuartige Flugsonde sucht im Harz nach Rohstoffen

Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) untersucht mit einem neuen Messverfahren den Untergrund im Westharz. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Für die Suche nach mineralischen Rohstoffen im Boden ging es dabei überraschenderweise in die Luft: Aus etwa 100 Metern Höhe erkundete am Mittwoch ein Hubschrauber mit einer darunter montierten Spezialsonde das knapp 300 Quadratkilometer große Zielgebiet zwischen Seesen, Bad Grund und Schulenberg.

Bad Grund: Forscher testen Flugsonde 13.08.2020 15:15 Uhr Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe will künftig aus der Luft nach Bodenschätzen suchen. Im Harz ist eine Messsonde zu einem ersten Testflug gestartet.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Analyse in mehr als 1.000 Meter Tiefe

Die neu entwickelte, rund zehn Meter lange Flugsonde ist das Herzstück der Aktion: Sie empfängt elektromagnetische Signale aus der Atmosphäre. Diese Daten lassen Rückschlüsse darüber zu, welche Eisenerz-Vorkommen sich im Boden befinden - und zwar in mehr als 1.000 Metern Tiefe, sagte BGR-Einsatzleiter Hauke Petersen. Das sei mehr als doppelt so tief wie bei herkömmlichen Explorations-Verfahren. Und das sei nicht der einzige Vorteil: Mit Hilfe der Flugsonde könne innerhalb kürzerer Zeit ein größeres Gebiet erkundet werden, so Petersen.

Projekt läuft noch zwei Jahre

Die neue Technik dürfte insbesondere für Bergbau-Firmen interessant sein. Bis es soweit kommt, dürfte es aber noch dauern. Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Projekt "DESMEX-II", an dem unter anderem auch Wissenschaftler des Leibniz-Instituts für Angewandte Geophysik aus Hannover beteiligt sind, läuft noch bis Mitte 2022. Als nächstes sollen nun die bei den Testflügen im Harz erhobenen Daten ausgewertet werden.

Weitere Informationen Forscher untersuchen Johannesstollen im Harz Der kürzlich entdeckte Johannesstollen in Clausthal-Zellerfeld soll bis zum Ende des Jahres gründlich untersucht werden. Für die Nachwelt wird zudem ein 3D-Modell erstellt. mehr Berge, Wälder und Seen: Wandern im Harz Kleine Flüsse, tiefe Täler, dichte Wälder: Der Harz bietet viele abwechslungsreiche Wanderrouten. 13 Touren vom Tagesausflug zu den Luchsen bis zum Fernwanderweg Hexenstieg. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.08.2020 | 10:00 Uhr