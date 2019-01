Stand: 31.01.2019 12:01 Uhr

Neandertaler motorisch geschickter als gedacht

Neandertaler waren motorisch weitaus geschickter und haben ausgefeiltere Jagdwerkzeuge und -techniken genutzt als bisher angenommen. Zu diesem Ergebnis kommen Forscher des University College London. Sie ließen trainierte Athleten Nachbauten der bekannten Schöninger Speere werfen, die in den Jahren 1994 und 1998 im Braunkohletagebau Schöningen (Landkreis Helmstedt) gefunden wurden. Die Speere flogen 20 Meter weit mit einer Wucht, die ein Beutetier getötet hätte.

Forscher gingen bisher von kurzen Distanzen aus

Bislang gingen Forscher davon aus, dass Neandertaler (Homo neanderthalensis), ausgestorbene Verwandte des modernen Menschen, ihre Waffen nur in einem begrenzten Radius einsetzen konnten: indem sie ihrer Beute einen tödlichen Stoß versetzten oder Speere auf kurze Distanz warfen. Die Arbeit der Archäologin Annemieke Milks und ihres Teams ist nun ein weiterer Hinweis darauf, dass diese Vorstellung falsch ist.

Sportler warfen mit Repliken auf Heuballen

Die Forscher ließen zunächst eine exakte Replik eines Schöninger Speers anfertigen. Die etwa 300.000 Jahre alten, aus Fichten- und Kiefernholz gefertigten Wurfspeere aus der Altsteinzeit gelten als älteste vollständig erhaltene Jagdwaffen der Welt. Sechs Speerwerfer testeten, ob die Waffen geeignet sind, ein Ziel auf Distanz zu treffen. Dafür warfen sie die Speere auf Heuballen, die in unterschiedlicher Entfernung platziert waren. Die Sportler trafen die Heuhaufen bis auf 20 Meter recht genau, und das mit einer für Beutetiere tödlichen Wucht. Für Studienleiterin Milks ein klarer Beleg dafür, dass der Neandertaler technologisch geschickt und in der Lage war, Großwild zu jagen.

Neandertaler ist heutigem Mensch ähnlicher als bisher angenommen

Der Archäologe Jordi Serangeli von der Universität Tübingen, der nicht in die Studie involviert war, betont, dass die Nutzung von Speeren eine hochkomplexe Fähigkeit ist. "Die Arbeit ist ein weiterer Beweis dafür, dass die Menschen vor 300.000 Jahren dem modernen Menschen nicht nur ein wenig ähnlich waren, sondern in vielen Aspekten sogar identisch, wenn man etwa ihre motorischen Fähigkeiten betrachtet", sagt der Leiter der Grabungen in Schöningen. Die Arroganz des Homo sapiens, Neandertaler als Schimpfwort zu benutzen, sei daher unangebracht.

