Stand: 15.10.2022 11:05 Uhr Navi gefolgt: 58-Jährige fährt mit Wagen Treppe hinunter

In Northeim ist eine Autofahrerin mit ihrem Wagen am Freitagabend aus Versehen einen Fußweg mit mehreren Treppenstufen hinuntergefahren. Die 58-Jährige war den Angaben ihres Navigationsgerätes gefolgt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das führte sie von einer Straße nach rechts auf einen Fußweg. Die Frau fuhr eine erste Treppe mit vier Stufen hinunter. Vor der nächsten Treppe kam das Auto zum Stehen. Sowohl an der Treppe als auch am Auto waren leichte Beschädigungen festzustellen, teilte die Polizei mit.

