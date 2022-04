Stand: 13.04.2022 19:40 Uhr Nationalpark Harz: Viele Wanderwege an Ostern noch gesperrt

Nach den Stürmen im Februar sind noch nicht alle Wanderwege im Harz wieder begehbar. Wie die Nationalparkverwaltung am Mittwoch mitteilte, laufen weiterhin Aufräumarbeiten. Einige Routen, wie der Heinrich-Heine-Weg am Brocken, seien freigegeben worden. Weil in den vergangenen Tagen im Harz teilweise noch Schnee lag, können die Arbeiten nicht bis Ostern erledigt werden. Teilweise sei noch schweres Gerät im Einsatz. "Ein Großteil der Wanderwege wurde von den Unwettern im Februar, aber auch vom jüngsten Orkantief stark in Mitleidenschaft gezogen", sagte Nationalparksprecher Martin Baumgartner. Er forderte die Besucherinnen und Besucher auf, die örtlichen Sperrungen zu beachten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 14.04.2022 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Der Harz Sturm Extremwetter