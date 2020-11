Narren eröffnen in Braunschweig die Karnevalssaison Stand: 11.11.2020 14:19 Uhr Unter Corona-Bedingungen sind die Karnevalisten in Braunschweig in die fünfte Jahreszeit gestartet. Die Prinzen wurden im Altstadtrathaus im kleinen Kreis proklamiert.

"Wir wollen trotz aller Widrigkeiten den Brauch pflegen", sagte die Sprecherin des Karnevalskomitees, Linda Radke. Die Eröffnung wurde für alle, die nicht dabei sein durften, über die Videoplattform Youtube und mehrere Facebook-Seiten übertragen.

Markurth hofft auf baldiges "Brunswik Helau" Tausender Feiernder

Oberbürgermeister Ulrich Markurth (SPD) erinnerte daran, dass der Karneval im Normalfall viel Lebensfreude bringe. "In diesem Jahr ist aber alles anders", sagte Markurth. Er sei optimistisch, dass das beliebte "Brunswik Helau" bald wieder von Tausenden Karnevalisten auf den Straßen zu hören sein wird.

Prinzensud-Anstich und Biwak fallen dieses Jahr aus

Traditionelle Programmpunkte für den 11. November in der zweitgrößten Stadt Niedersachsens wie der Prinzensud-Anstich und das Biwak auf dem Kohlmarkt fielen am Mittwoch aus. Auch der für Februar 2021 geplante Straßenumzug fällt flach.

Karnevalisten hoffen auf "Schoduvel" 2022

Die Hoffnungen der Karnevalisten richten sich laut Zugmarschall Gerhard Baller auf das Jahr 2022. Der "Schoduvel" lockt regelmäßig bis zu 250.000 Besucher nach Braunschweig und gilt als größter Karnevalsumzug in Norddeutschland.

Session in Osnabrück und Damme fällt aus

In anderen Hochburgen im Norden fällt die fünfte Jahreszeit weitestgehend aus. In Osnabrück ist für diese Saison alles abgesagt, wie Rainer Möllers, Ehrenpräsident des Bürgerausschuss Osnabrücker Karneval, mitteilte. Vor dem Teil-Lockdown sei zumindest eine kleine Eröffnung der fünften Jahreszeit im Rathaus geplant gewesen. Nun nicht mehr. Die Dammer Carnevalsgesellschaft von 1614 hielt es schon im August für undenkbar, dass sie ab dem 11. November ihren Carneval im gewohnten Umfang feiern würden. Feiern in abgespeckter Form lehnte Präsident Benno Goda ab.

