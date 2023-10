Stand: 11.10.2023 13:20 Uhr Nägel und Schrauben auf Parkplätzen verteilt - Polizei sucht Täter

Auf Parkplätzen der Kreisverwaltung in Helmstedt hat ein unbekannter Täter seit Juni mehrfach Schrauben und Nägel verteilt. Die Reifen von neun Autos wurden beschädigt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Es entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro. In einem Fall habe der Unbekannte sogar die Radmuttern an einem Fahrzeug entfernt, was jedoch rechtzeitig bemerkt worden sei. Alle beschädigten Autos gehören Mitarbeitenden der Kreisverwaltung. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und hofft auf Hinweise von Zeugen. Wer verdächtige Personen beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer (05351) 52 10 zu melden. Die Beamten rufen außerdem dazu auf, nach dem Parken auf öffentlichen Flächen vor Fahrtantritt einmal um das Fahrzeug zu gehen und vor und hinter die Reifen zu schauen.

