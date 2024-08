Stand: 14.08.2024 20:37 Uhr Nachts in Wittingen: Senior bedroht Geburtstagsgäste mit Machete

Weil er vier ihm unbekannte Menschen nachts mit einer Machete bedroht hat, ist gegen einen 74-jährigen Mann aus Wittingen (Landkreis Gifhorn) ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hat sich der Vorfall am vergangenen Samstag ereignet. Demnach hatten die vier Geburtstagsgäste ihr Auto vor dem Haus des Verdächtigen geparkt. Als sie gegen Mitternacht losfahren wollten, sei der Mann mit einer Machete in der Hand auf sie zugestürmt. Er habe dabei bedrohlich gewirkt und "etwas Unverständliches" gesagt, heißt es in der Polizeimeldung. Das Quartett sei dann davongefahren. Die Polizei machte den Mann ausfindig und stellte die Machete sicher. Der Grund für das Verhalten des 74-Jährigen istunklar. Verletzt wurde niemand.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min