Nachhilfelehrer gesteht Missbrauch von Mädchen

In einem Prozess wegen sexuellen Missbrauchs vor dem Landgericht Braunschweig hat der angeklagte Nachhilfelehrer gestanden. Zum Prozessauftakt am Montag räumte der 60-Jährige ein, sich mehrfach an einer zwölf und einer 13 Jahre alten Schülerin vergangen zu haben. "Ich schäme mich", sagte er mit ruhiger Stimme. Für den aktuellen Prozess hat das Gericht fünf Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte noch in diesem Monat fallen. Die Nebenklage fordert eine lange Haftstrafe und Sicherungsverwahrung.

Angeklagter schon mehrfach verurteilt

Insgesamt ist der Mann in 27 Fällen angeklagt. Er hatte den Mädchen privat Nachhilfeunterricht gegeben. Im ersten Fall sollen die Taten zwischen Januar 2016 und Februar 2017 begangen worden sein, die zweite Schülerin soll er zwischen August und Dezember 2018 missbraucht haben. Laut Staatsanwaltschaft war der Angeklagte, der in Untersuchungshaft sitzt, in der Vergangenheit bereits wegen Vergewaltigung, versuchten Mordes und sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen verurteilt worden.

Mutter erwischt den Lehrer auf frischer Tat

Die Übergriffe auf eines der Mädchen flogen erst auf, als die Mutter zufällig ins Zimmer kam, um Kaffee zu bringen. "Ich war geschockt, wie abgebrüht und seelenruhig er die Hand unter dem T-Shirt meiner Tochter wegnahm", sagte die Frau unter Tränen. Nach dem Vorfall habe die Tochter berichtet, dass es sich um keinen Einzelfall handelte. Der andere Fall kam ans Licht, als sich das Mädchen einem Freund anvertraute. Dieser sorgte dafür, dass ein Beratungslehrer von dem Missbrauch erfuhr.

Opfer leiden unter den Folgen

Der 60-Jährige soll mit kleineren Geldbeträgen, Süßigkeiten und anderen Geschenken erreicht haben, dass die Mädchen so lange schwiegen. Als Ersatz für die Aussagen beider Opfer vor Gericht wurden Aufnahmen der richterlichen Videovernehmungen gezeigt. Aufgrund des Opferschutzes wurde die Öffentlichkeit dafür jeweils ausgeschlossen. Laut der Vernehmungen leiden beide Mädchen noch massiv unter den Folgen des Missbrauchs.

