Stand: 14.11.2022 13:24 Uhr Nachfrage nach Getreide und Raps: Umsatzplus bei KWS Saat

Der Saatguthersteller KWS Saat hat im ersten Quartal 21 Prozent mehr Umsatz gemacht als im Jahr davor. Das teilte das S-DAX-Unternehmen aus Einbeck am Montag mit. Die Umsatzsteigerung auf 266 Millionen Euro fuße auf Saatgut für Getreide und Raps. "Der Anstieg resultierte insbesondere aus der deutlichen Ausweitung unseres Getreidegeschäfts in Europa", teilte das Unternehmen mit. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet KWS Saat nun statt mit einem Plus von neun Prozent mit zehn bis zwölf Prozent mehr Umsatz. Der operative Verlust (Ebit) reduzierte sich von 42,1 Millionen Euro im Vorjahr auf 33,1 Millionen Euro. Im ersten Quartal fällt üblicherweise ein Verlust an. Unter dem Strich erhöhte sich das Minus um knapp sieben Prozent auf 46,2 Millionen Euro. Unter anderem ging das Finanzergebnis aufgrund erhöhter Zinsaufwendungen in Brasilien und der Türkei zurück.

