Stand: 31.05.2022 07:43 Uhr Nach über 100 Jahren: BHW-Zollern in Braunschweig schließt

Beim Gleitlager-Hersteller BHW-Zollern in Braunschweig gehen an diesem Dienstag nach mehr als 100 Jahren Firmengeschichte die Lichter aus. Von den insgesamt 270 Beschäftigten seien rund 80 bei der Salzgitter Flachstahl GmbH untergekommen, sagte der Betriebsratsvorsitzende Martin Grun dem NDR in Niedersachsen. Gerade ältere Kollegen hätten aber Probleme, neue Jobs zu finden. 2019 war das österreichische Unternehmen Miba bei Zollern BHW eingestiegen. Der Betriebsrat wirft den alten und neuen Eigentümern Wortbruch vor: Das Aus für das Braunschweiger Werk sei von Anfang an geplant gewesen. Die Industriegewerkschaft (IG) Metall hatte nach dem Bekanntwerden der Schließungspläne von einem Skandal gesprochen. Das Bundeswirtschaftsministerium habe die Erlaubnis für die Fusion gegeben, ohne festzulegen, dass das Werk in Braunschweig erhalten bleiben müsse.

Weitere Informationen Verhandlungen über Sozialplan bei Zollern-BHW Das Werk des Gleitlager-Herstellers in Braunschweig ist von der Schließung bedroht. 300 Stellen könnten wegfallen. (19.05.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 31.05.2022 | 07:30 Uhr