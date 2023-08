Stand: 11.08.2023 13:53 Uhr Nach teurer Reparatur: Polizei nimmt angebliche Handwerker fest

Die Polizei in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) hat drei mutmaßlich betrügerische Handwerker festgenommen. Laut einer Sprecherin hatten die Männer am Mittwoch ein Ehepaar zur Reparatur ihres Garagendachs überredet. Nach Beendigung der Arbeiten forderten sie einen fünfstelligen Betrag. Als das Ehepaar angab, für die erbrachten Leistungen nicht so viel Geld zu zahlen, reduzierten die Arbeiter den Preis auf einen vierstelligen Betrag. Der Garageneigentümer überreichte den Männern daraufhin einen Teil der geforderten Summe. Als die Handwerker am Donnerstag wiederkamen, um das übrige Geld abzuholen, verständigte das inzwischen misstrauisch gewordene Ehepaar umgehend die Polizei. Beamte nahmen die Männer daraufhin vorläufig fest. Das alte Garagendach aus asbesthaltigem Welleternit sollen die mutmaßlichen Betrüger in ihren blauen Kastenwagen eingeladen haben. Erste polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass es nicht fachgerecht entsorgt wurde. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Männer beim Entsorgen oder Abladen von Müll im Bereich von Feldwegen beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05524) 96 30 zu entgegengenommen.

