Stand: 08.01.2019 12:25 Uhr

Nach der Dürre: Regen füllt Harzer Talsperren

Der andauernde Regen hat auch sein Gutes: Denn die Talsperren in Niedersachsen füllen sich wieder - und damit nehmen auch die Trinkwasservorräte langsam zu. Innerhalb eines Tage seien mehr als drei Millionen Kubikmeter Wasser in die Westharzer Talsperren gelaufen, teilten die Harzwasserwerke am mit. Die Stauseen, die zusammen rund 180 Millionen Kubikmeter Wasser fassen können, waren den Angaben nach am Dienstagmorgen im Schnitt zu 51 Prozent gefüllt - normal seien zu dieser Jahreszeit allerdings 70 Prozent.

Endlich Regen: Aufatmen an Harz-Talsperren Hallo Niedersachsen - 29.12.2018 19:30 Uhr Durch den Regen im Dezember sind die Granetalsperre und die Sösetalsperre nach der Dürre wieder fast halb voll. Doch Entwarnung wollen die Harzwasserwerke noch nicht geben.







4,47 bei 19 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Oberharzer Wasserregal musste aushelfen

Nach dem Hitze-Sommer hatte auch der Herbst nicht für den nötigen Niederschlag gesorgt. Oder-, Oker- und Innerstetalsperre waren Ende Dezember nur rund einem Viertel gefüllt. Auch Söse-, Ecker- und Granetalsperre hatten deutlich weniger als 50 Prozent Wasserreserven. Wegen der angespannten Lage griffen die Harzwasserwerke deshalb zu einer ungewöhnlichen Methode und bezogen erstmals das vorindustrielle Oberharzer Wasserregal in die Trinkwassergewinnung mit ein. Durch die Nutzung des UNESCO Weltkulturerbes können rund eine Million Kubikmeter Wasser in die Innerstetalsperre geleitet werden, teilten die Harzwasserwerke mit.

Wasser für zwei Millionen Menschen in Niedersachsen und Bremen

Die Harzwasserwerke sind als Vorlieferant nach eigenen Angaben der größte Wasserversorger Niedersachsens. Rund zwei Millionen Menschen in Niedersachsen und Bremen beziehen demnach das Wasser der Harzwasserwerke.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.01.2019 | 12:00 Uhr