Nach Urteil: Bad Gandersheim muss neuen Bürgermeister wählen Stand: 06.12.2024 10:43 Uhr In Bad Gandersheim wird die Bürgermeisterwahl am Sonntag wiederholt. Die vergangene Wahl erklärte ein Gericht für ungültig, weil die amtierende Bürgermeisterin verdeckten Wahlkampf betrieben hatte.

Die Bürgermeisterwahl ist notwendig geworden, nachdem sowohl das Verwaltungsgericht Göttingen als auch das Oberverwaltungsgericht Lüneburg festgestellt hatten, dass die Wahl aus dem Jahr 2021 ungültig gewesen ist. Die amtierende Bürgermeisterin Franziska Schwarz (SPD), die mit ihrem Verhalten die Klagen ausgelöst hatte, wird zu den neuen Wahlen nicht mehr antreten. Das erklärte die SPD-Politikerin dem NDR Niedersachsen und nannte ihr Alter als einen der Gründe. Im kommenden Jahr werde sie 68 Jahre alt. Die 60-jährige Grit Arndt tritt als Einzelbewerberin an, der 29-jährige Niklas Kielhorn als Kandidat für die SPD.

Gericht wertet Taten als verdeckten Wahlkampf

Das Verwaltungsgericht Göttingen hatte im Februar 2024 die Bürgermeisterwahl in Bad Gandersheim aus dem Herbst 2021 für ungültig erklärt. Nach Ansicht der Gerichte hatte Franziska Schwarz in den letzten Wochen des Wahlkampfs ihre Neutralitätspflicht verletzt. Sie habe ihr Amt ausgenutzt, um verdeckt Wahlkampf zu führten, urteilte das Gericht.

Bürgermeisterin führte Gartenzaun-Gespräche

Konkret ging es in dem Verfahren um sogenannte "Gespräche über den Gartenzaun", bei denen Schwarz als Bürgermeisterin die Ortschaften besucht hatte. Dabei sei sie nicht "offen als Privatperson und Wahlkämpferin in eigener Sache aufgetreten", urteilte das Gericht. Ihre Handlungen seien zwar außerhalb der Vorwahlzeit Bestandteil ihrer Tätigkeiten als Bürgermeistern gewesen, "in der konkreten Ausgestaltung jedoch zur amtlichen Wahlwerbung in eigener Sache umgeschlagen". Das Urteil hatte Schwarz beim Oberverwaltungsgericht erfolglos angefochten.

