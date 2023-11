Stand: 07.11.2023 09:47 Uhr Nach Unfall in Helmstedt: 87-Jährige stirbt in Klinik

Eine 87-jährige Fußgängerin ist nach einem Verkehrsunfall in Helmstedt gestorben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Den Angaben zufolge wollte die Frau mit ihrem Rollator am frühen Sonntagabend eine stark befahrene Straße überqueren. Ein 52 Jahre alter Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die 87-Jährige trotz einer Vollbremsung. Die Frau kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus, wo sie am Montag starb.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 07.11.2023 | 08:30 Uhr