Stand: 24.01.2023 10:51 Uhr Nach Unfall auf A7: Polizei weckt schlafende Autofahrer

Nach einem Lkw-Unfall auf der A7 in Südniedersachsen ist der Verkehr am frühen Montagmorgen nur langsam angerollt. Die Polizei hatte die Strecke gegen 5 Uhr in Richtung Hannover freigegeben - doch der rund 20 Kilometer lange Stau löste sich erst nach und nach auf. Nach Angaben einer Polizeisprecherin waren einige Autofahrer beim Warten im Rückstau eingeschlafen und mussten geweckt werden. Mehrere Fahrzeuge blieben zudem liegen. Nach ersten Erkenntnissen war ein Lkw am späten Sonntagabend im Baustellenbereich auf einen Pkw aufgefahren. Dessen 59 Jahre alte Fahrerin hatte laut Polizei aufgrund einer Erkrankung plötzlich abgebremst. Ein weiterer Lastkraftwagen fuhr in die Unfallstelle. Die 59-Jährige und der 32 Jahre alte Fahrer des ersten Sattelzugs kamen in Kliniken.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 23.01.2023 | 13:30 Uhr