Stand: 21.02.2025 12:05 Uhr Nach Unfall auf A7: Aufwendige Suche nach vermisstem Fahrer

Nach einem Unfall auf der A7 bei Echte (Landkreis Northeim) ist am Sonntagabend ein Mann vom Unfallort geflüchtet. Sein Auto sei so stark demoliert gewesen, dass davon auszugehen war, das der Fahrer einen Schock erlitten oder sich verletzt haben könnte, so die Polizei. Deshalb und wegen der niedrigen Temperaturen startete sie gemeinsam mit mehreren Ortsfeuerwehren eine umfangreiche Suchaktion. Laut Feuerwehr waren rund 50 Kräfte im Einsatz. Einige Zeit später meldeten sich mehrere Anwohnerinnen und Anwohner aus Kalefeld bei der Polizei Northeim, weil dort ein Mann an mehreren Häusern geklingelt und um Hilfe gebeten hatte. Der Mann war laut Polizei bei dem Unfall unverletzt geblieben. Allerdings stellten die Beamten fest, dass der 34-Jährige unter Alkoholeinfluss stand.

