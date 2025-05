Stand: 19.05.2025 14:45 Uhr Nach Unfall: Radfahrer erliegt seinen schweren Verletzungen

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Schöningen (Landkreis Helmstedt) ist ein 54-Jähriger Radfahrer im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei mitteilte, erlag der Mann am Freitragnachmittag seinen schweren Verletzungen. Aus bislang noch ungeklärter Ursache hatte ein ein 90-Jähriger den Radfahrer mit dem Auto erfasst. Nach dem Zusammenstoß habe der Senior ein vor ihm fahrendes Auto auf dem Gehweg überholt, so die Polizei. Dann sei er mit seinem Auto gegen eine Laterne gefahren. Dabei drehte sich der Wagen, stieß gegen den Pfeiler eines Supermarkt-Vordachs und gegen eine Werbetafel. Der 90 Jahre alte Autofahrer wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

