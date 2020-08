Stand: 17.08.2020 10:04 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Nach Überschwemmung: Klinikbetrieb in Seesen läuft

Nach dem heftigen Unwetter am Sonntagnachmittag normalisiert sich die Lage in Seesen (Landkreis Goslar) allmählich. Wassermassen waren in ein an einem Hang gelegenes Krankenhaus eingedrungen. Wie ein Kliniksprecher am Montagmorgen mitteilte, werde das Erdgeschoss gereinigt und instand gesetzt. Patiententermine fänden wie geplant statt.

Land unter in Seesen 16.08.2020 17:00 Uhr Heftige Regenfälle haben am Sonntag in Seesen (Landkreis Goslar) die Straßen unter Wasser gesetzt. Die Kanalisation war von den Wassermassen überfordert.







Feuerwehr pumpt Klinik leer

Durch den Starkregen war viel Wasser in das Gebäude gelaufen. Zudem war eine angeschlossene Reha-Einrichtung betroffen. Auch dort drang Wasser ein. Patienten mussten kurzzeitig verlegt werden. Die Feuerwehr pumpte die Gebäude leer. Darüber hinaus wurden in Seesen mehrere Straßen überschwemmt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 17.08.2020 | 09:30 Uhr