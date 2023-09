Stand: 08.09.2023 06:47 Uhr Nach Suchaktion: Marathon-Läuferin in Braunschweig gefunden

Die beim Behörden-Staffelmarathon in Braunschweig verschwundene 25-Jährige ist wiedergefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, sind die Umstände ihres Verschwindens allerdings noch unklar. Die Frau, ebenfalls Polizistin, war am Donnerstag nicht im Ziel des Marathons angekommen. Rund 100 Einsatzkräfte, Mantrailer, Drohnen, Boote und Hubschrauber suchten nach der 25-Jährigen. Nach mehreren Stunden fanden ein Polizist und ein Feuerwehrmann die Frau schließlich an einer Tankstelle. Sie kam in ein Krankenhaus.

VIDEO: Große Suchaktion nach vermisster Marathon-Läuferin (1 Min)

