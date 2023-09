Stand: 12.09.2023 10:14 Uhr Nach Sturz: Mann zwischen Zug und Bahnsteigkante eingeklemmt

Ein 63-Jähriger ist am Montag im Göttinger Hauptbahnhof zwischen einem stehenden Zug und der Bahnsteigkante eingeklemmt worden. Wie die Bundespolizei mitteilte, war der Mann beim Einsteigen in die Regionalbahn gestürzt. Eine Streife der Bundespolizei wurde auf den 63-Jährigen aufmerksam, befreite ihn und zog den Mann auf den Bahnsteig zurück. Der 63-Jährige habe sich eine blutende Kopfwunde zugezogen und sei sichtlich geschockt gewesen, hieß es. Er kam in ein Krankenhaus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 12.09.2023 | 09:30 Uhr