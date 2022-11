Stand: 22.11.2022 12:13 Uhr Nach Spielcasino-Einbruch: Polizei Goslar sucht Auto der Täter

Etwa vier Wochen nach dem Einbruch in ein Spielcasino in Goslar fahndet die Polizei nun öffentlich nach den Tatverdächtigen. Dazu haben die Ermittler nun Fotos des Fluchtwagens veröffentlicht. Dabei handelt es sich um einen silberfarbenen Skoda Fabia, dessen Fahrerseite komplett beschädigt ist. Mit dem Auto waren Mitte Oktober zwei Unbekannte geflüchtet, nachdem sie in ein Spielcasino in Goslar eingebrochen waren. Dabei hatten sie die Eingangstür aufgebrochen und zwei Geldwechselautomaten umgeworfen. Beute machten die beiden Täter aber nicht, weil ein Mitarbeiter des Spielcasinos sie offenbar gestört hatte. Nun bittet die Polizei Goslar um Hinweise unter der Telefonnummer (05321) 33 90.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 22.11.2022 | 13:30 Uhr