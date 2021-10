Nach Schüssen in Gifhorn: 47-Jähriger soll vor Haftrichter Stand: 21.10.2021 13:45 Uhr Ein 45-jähriger Mann ist am Mittwoch in Gifhorn durch Schüsse schwer verletzt worden. Ein 47 Jahre alter Verdächtiger wurde festgenommen. Er soll am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen den Mann bestehe laut Staatsanwaltschaft Hildesheim ein dringender Tatverdacht wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Verstoß gegen das Waffengesetz. Bei der mutmaßlich verwendeten Waffe handelt es sich nach Angaben einer Sprecherin um einen Revolver, mit dem Hartgummigeschosse abgefeuert werden. "Nach bisherigen Erkenntnissen liegt die Geschossenergie deutlich höher als bei freiverkäuflichen Luftdruckwaffen, sodass die Waffe erlaubnispflichtig ist und der Besitz einen Verstoß gegen das Waffengesetz darstellt", sagte die Sprecherin NDR Niedersachsen am Donnerstagmittag.

Keine Lebensgefahr bei Opfer

Der 45-Jährige schwebe entgegen erster Meldungen nicht in Lebensgefahr. Er werde stationär in einem Krankenhaus behandelt. Der 47-Jährige hat laut Staatsanwaltschaft eingeräumt, eine Auseinandersetzung mit dem ihm bekannten 45-Jährigen gehabt zu haben. Die Beamten waren gegen 13.45 Uhr per Notruf über eine verletzte Person in der Straße Am Wasserturm informiert worden. Dort fanden sie den noch ansprechbaren 45-Jährigen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Zeugen gesucht: Wer fuhr den weißen SUV?

Polizei Gifhorn und Staatsanwaltschaft Hildesheim suchen in dem Fall auch die Fahrerin oder den Fahrer eines weißen SUV mit Glasschiebedach als Zeugin oder Zeugen. Auf Videoaufnahmen sei ersichtlich, dass das Fahrzeug kurz vor der Schussabgabe in die Straße Am Wasserturm fuhr und in der Nähe des Tatorts kurz stoppte. "Somit ist davon auszugehen, dass die Fahrerin oder der Fahrer und eventuelle Beifahrerinnen und Beifahrer Zeugen der Tat wurden", teilte die Polizei mit. Sie sollten sich unter der Telefonnummer (05371) 98 0-0 bei der Polizei melden.

