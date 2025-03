Nach Schüssen in Braunschweig: Verdächtiger wieder auf freiem Fuß Stand: 03.03.2025 10:30 Uhr Nach Schüssen auf einen 48-Jährigen in Braunschweig suchen die Ermittler weiter nach dem Täter. Ein am Sonntag zunächst festgenommener Verdächtiger wurde wieder freigelassen.

Der Tatverdacht habe sich nicht erhärtet, teilte die Staatsanwaltschaft Braunschweig am Montagmorgen auf Anfrage dem NDR Niedersachsen mit. Der Mann war am Sonntagvormittag in Halle (Sachsen-Anhalt) festgenommen worden. Bereits am Sonntagnachmittag kam er wieder frei, wie die "Braunschweiger Zeitung" berichtet.

Schüsse in Broitzem: Opfer mittlerweile außer Lebensgefahr

Das Opfer war am Samstagmorgen mit zwei Schusswunden auf einem privaten Grundstück im Braunschweiger Stadtteil Broitzem gefunden worden. Anwohner hatten zuvor die Polizei alarmiert. Der 48-Jährige wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Das Opfer ist mittlerweile außer Lebensgefahr.

Täter auf der Flucht - Hintergründe unklar

Der mutmaßliche Täter war geflüchtet. Ersten Ermittlungen zufolge handelte es sich um eine zielgerichtete Tat, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Hintergründe sind unklar. Ob Opfer und Täter sich kennen, sei unklar, hieß es.

