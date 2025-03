Nach Schüssen in Braunschweig: Verdächtiger festgenommen Stand: 02.03.2025 11:14 Uhr Nachdem am Samstag ein 48-Jähriger in Braunschweig niedergeschossen wurde, hat die Polizei in der Nacht einen Verdächtigen festgenommen.

Das Opfer war am Samstagmorgen auf einem privaten Grundstück in Braunschweiger Stadtteil Broitzem gefunden worden. Der 48-Jährige wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei später mitteilte, ist der Mann inzwischen außer Lebensgefahr. Die Polizei geht von einer zielgerichteten Tat aus. Noch sei unklar, ob Opfer und Täter sich kennen.

Opfer mit Schusswunden im Krankenhaus

Nach Polizeiangaben fielen in einem Wohngebiet gegen 8.45 Uhr mindestens zwei Schüsse. Ein Anwohner habe sie der Polizei gemeldet. Der Verletzte sei mit zwei Schusswunden ins Krankenhaus gekommen, der Tatort wurde abgesperrt. Am Sonntagvormittag meldete die Polizei schließlich die Festnahme eines Tatverdächtigen in Halle in Sachsen-Anhalt.

