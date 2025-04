Nach Razzia: Weitere Cannabisplantagen im Südharz entdeckt Stand: 24.04.2025 19:59 Uhr Die Polizei hat im Landkreis Göttingen in Hattorf und bei Wulften insgesamt etwa 3.500 Cannabispflanzen gefunden. Die Ermittler gehen von einem professionell betriebenen Anbau aus.

Laut der Polizei Göttingen wurde bei Wulften ein leerstehendes Gehöft und in Hattorf eine ehemalige Fabrik genutzt. Beide Gebäude waren den Angaben zufolge sehr professionell für den langfristigen und groß angelegten Cannabis-Anbau hergerichtet. Es seien bauliche Maßnahmen vorgenommen worden. Unter anderem wurden laut Polizei eigene Wasser-, Strom- und Frischluftversorgungen installiert und alle Fenster und Türen abgedichtet. In Wulften fanden die Ermittler demnach etwa 850 erntereife Pflanzen und knapp 1.000 Stecklinge und Jungpflanzen. In Hattorf spricht die Polizei ebenfalls von etwa 1.000 Stecklingen und rund 600 erntereifen Pflanzen.

Ein 56-jähriger Mann, der laut Polizei Bezug zu den durchsuchten Objekten hatte, wurde vorübergehend festgenommen. Ob und inwieweit er an dem Aufbau und Betrieb der Anlagen beteiligt war, sei noch unklar und Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Der Mann sei bereits im Zusammenhang mit dem Fund einer Cannabis-Plantage in Bad Lauterberg vor zwei Wochen ins Visier der Ermittler geraten. Unter Meldeauflagen sei der Mann nun wieder auf freiem Fuß.

Ermittlungskommission eingerichtet

Die laufenden Ermittlungen nach dem Fund in Bad Lauterberg und Zeugenhinweise hatten die Polizei nach eigenen Angaben zu den zwei weiteren Gebäuden geführt. Diese seien am Mittwoch und Donnerstag mit richterlichen Beschlüssen durchsucht worden. Für die weiteren Ermittlungen zu allen drei Plantagen in Wulften, Hattorf und Bad Lauterberg wurde eine Ermittlungskommission unter der Federführung des Polizeikommissariats Bad Lauterberg eingerichtet. Die Polizei hat nach eigenen Angaben alle drei Gebäude weiterhin beschlagnahmt.

