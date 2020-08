Stand: 11.08.2020 10:53 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Nach Razzia: Betrieb in Seniorenheim läuft weiter

Nach der Durchsuchung eines Seniorenheims in Langelsheim (Landkreis Goslar) ist die weitere Versorgung der Bewohner sichergestellt. Das bestätigte ein Sprecher des Landkreises NDR.de am Dienstagmorgen. "Wir haben keine Erkenntnisse, dass es im Ablauf zu Reibungen kommt", sagte er. "Der Betrieb läuft unabhängig von den Ermittlungen weiter." Der Landkreis hat einen 29-köpfigen Sonderstab eingesetzt. Für Bewohner, Angehörige und Betreuungspersonen wurde zudem unter der Rufnummer (05321) 767 11 ein Info-Telefon eingerichtet.

Razzia in Seniorenheim im Landkreis Goslar Hallo Niedersachsen - 10.08.2020 19:30 Uhr Polizei und Amtsärzte haben ein Alten- und Pflegeheim in Wolfshagen durchsucht. Den Betreibern und der Leiterin werden Betrug und Misshandlungen vorgeworfen, sie wurden festgenommen.







3,92 bei 12 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Betreiber-Paar und Leiterin in Untersuchungshaft

Am Montag waren das Betreiber-Ehepaar im Alter von 54 und 58 Jahren sowie die 46-jährige Heimleiterin festgenommen worden. Ihnen wird laut Staatsanwaltschaft Betrug in einem besonders schweren Fall, Misshandlung von Schutzbefohlenen sowie gefährliche beziehungsweise schwere Körperverletzung vorgeworfen. Wegen Verdunkelungsgefahr kamen die drei Verdächtigen in Untersuchungshaft.

Staatsanwaltschaft hält sich bedeckt

Die Ermittler durchsuchten neben dem Heim auch die beiden Privatwohnungen der Festgenommenen nach möglichen Beweisen. Zur Frage, was sie gefunden haben, wollte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig auf Anfrage von NDR.de am Dienstag nichts sagen. Die Ermittlungen dauerten weiter an. Nach Angaben des Sprechers werden die drei Verdächtigen durch Strafverteidiger vertreten. Es sei noch unklar, ob sie sich zu den Vorwürfen äußern werden.

Videos 02:47 Hallo Niedersachsen Was läuft schlief in Pflegeheimen? Hallo Niedersachsen Werden Menschen in Pflegeheimen mit Medikamenten ruhiggestellt, um mehr Geld kassieren zu können? Nora Wehrstedt von der Pflegekammer in Niedersachsen im Interview. Video (02:47 min)

Wurden Bewohner systematisch sediert?

Auslöser der Durchsuchungen war nach Angaben des Landkreises eine Anzeige der Heimaufsicht wegen Unregelmäßigkeiten. Man habe zunächst eigene Ermittlungen angestellt, sagte ein Sprecher. Anschließend habe die Verwaltungsbehörde die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Nach Informationen des NDR sollen die Verdächtigen Bewohner des Heims systematisch mit Medikamenten sediert haben - offenbar, um mehr Geld von der Pflegekasse zu bekommen. Wie NDR Info berichtete, wurden den Bewohnern am Montag Blutproben entnommen. Ziel sei es, einen mutmaßlichen Medikamentenmissbrauch festzustellen. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft wollte dies gegenüber NDR.de weder bestätigen noch dementieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.08.2020 | 08:00 Uhr