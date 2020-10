Stand: 07.10.2020 08:48 Uhr Nach Protesten: Delligsen könnte Oberschule behalten

Der Schulausschuss des Landkreises Holzminden hat sich am Dienstagabend für die Oberschule in Delligsen ausgesprochen. Ein Antrag darüber, in die sanierungsbedürftige Schule in Delligsen zu investieren, wurde mit knapper Mehrheit angenommen. Vor der Schulausschuss-Sitzung hatten rund 200 Bürger und Schüler aus Delligsen für den Erhalt ihrer Schule demonstriert. Der Landkreis hatte zuvor angeregt, mehrere Oberschulen zu schließen und dafür eine neue große Schule zu bauen. Endgültig entscheiden wird der Kreistag Mitte Dezember.

