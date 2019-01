Stand: 14.01.2019 16:46 Uhr

Nach Pannen: Brockenbahn fährt nur bis Schierke

Nach zwei Schneepannen binnen weniger Tage werden die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) den Brockengipfel vorerst nicht mehr anfahren. Der Zugverkehr zwischen Schierke und Brocken sei zunächst eingestellt, die Dampfzüge würden vorübergehend nur noch zwischen Wernigerode und dem Ortsteil Schierke pendeln, teilte das Unternehmen am Montag mit. Grund sei die Wetterlage.

Geht es am Dienstagmorgen weiter?

Wann der Gipfel wieder angefahren wird, sei offen. Nach Angaben eines Sprechers werden HSB-Mitarbeiter am Dienstagmorgen mit einer Schneefräse auf den Brocken fahren und prüfen, ob die Dampflok rollen kann. Danach werde entschieden, ob die aktuelle Wetterlage Fahrten erlaube.

Verkehr am Sonntag eingestellt

Der Verkehr war am Sonntag wegen Sturmböen und anhaltendem Schneefall eingestellt worden. Zuvor hatte sich am Sonnabend eine Dampflok kurz nach der Abfahrt vom Brocken-Bahnhof erneut im Schnee festgefahren. Einen solchen Vorfall hatte es schon am Dienstag gegeben. Drei Tage lang schaufelten Mitarbeiter der HSB die Lok frei. Nachdem sie über das Wochenende in der Werkstatt auftauen konnte, sollte sie am Montag auf Schäden untersucht werden.

Bergung der Brockenbahn dauert acht Stunden

Nicht ganz so lange stand die Brockenbahn am Sonnabend auf der Strecke. Nach Angaben einer Sprecherin war sie am Sonnabend gegen 14 Uhr kurz nach der Ausfahrt aus dem Bahnhof am Brockengipfel stecken geblieben. Mit Schaufeln und Baggern versuchten Mitarbeiter der HSB daraufhin stundenlang, die Bahn aus dem tiefen Schnee zu befreien. Die Aufgabe gestaltete sich komplizierter als gedacht, denn die Lokomotive entgleiste beim Versuch, den Zug wieder in die Spur zu bringen. Erst gegen 22 Uhr konnte die Bergung im dichten Schneetreiben erfolgreich abgeschlossen werden. Die sieben Waggons und die Lok wurden in den Bahnhof zurückgebracht, um ein weiteres Einschneien zu verhindern.

"Brockenwirt"-Betreiber bringt Fahrgäste ins Tal

Die rund 250 Fahrgäste waren unterdessen die rund 100 Meter zum Bahnhof zu Fuß zurück gelaufen, wie der Betreiber des Restaurants "Brockenwirt" im Gespräch mit NDR.de sagte. Gemeinsam mit seinen Mitarbeitern und der Bergwacht habe er die Betroffenen mit Kleinbussen nach Schierke gebracht. Die letzten Gäste seien um 19 Uhr runtergefahren worden. "Wichtig ist, dass alle heil angekommen sind", so der Restaurant-Betreiber.

