Stand: 08.03.2021 11:38 Uhr Nach Lockdown: Wolfsburger Kunstmuseum öffnet wieder

Nach vier Monaten öffnet das Kunstmuseum Wolfsburg am Dienstag wieder seine Türen - als eines der ersten in Niedersachsen. Die neuen Corona-Regeln machen das möglich. Damit sei die Schau "In aller Munde. Von Pieter Bruegel bis Cindy Sherman" wieder zugänglich, teilte das Kunstmuseum mit, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Die Ausstellung befasst sich mit der Darstellung der Mundhöhle in Kunst und Kultur und war vor der Zwangspause erst ein Wochenende lang zu sehen. Maximal 150 Personen dürfen gleichzeitig hinein, hieß es. Daher könnten Wartezeiten entstehen.

