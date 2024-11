Stand: 26.11.2024 19:08 Uhr Nach Lkw-Unfall bei Braunschweig: Aufräumarbeiten beendet

Auf der A2 in Richtung Hannover am Autobahnkreuz Braunschweig-Nord ist die Ausfahrt auf die A391 nach Gifhorn inzwischen wieder frei. Infolge eines Lkw-Unfalls kurz hinter der Anschlussstelle Braunschweig-Flughafen waren am Montag etwa 400 Liter Diesel ausgelaufen. Der Lastwagen war den Angaben zufolge gegen einen Fahrbahnteiler gestoßen und umgekippt. Die Bergung gestaltete sich laut Feuerwehr schwierig. Der Fahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist nach Angaben der Polizei vom Montag unklar. Die Polizei geht von einem Schaden im sechsstelligen Bereich aus.

Hinweis der Redaktion: In einer früheren Version dieses Artikels hieß es, dass die Fahrbahn in Richtung Hannover freigegeben worden sei. Tatsächlich war die Fahrbahn der A2 selbst nicht betroffen und deshalb durchgehend befahrbar geblieben. Wir haben die Stelle entsprechend korrigiert.

