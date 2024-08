Stand: 06.08.2024 22:31 Uhr Nach Lkw-Unfall: A38 bei Friedland gesperrt

Auf der Autobahn 38 sind am Dienstagabend zwei Lastwagen verunglückt. Nach Angaben der Polizei passierte der Unfall nahe der Landesgrenze von Niedersachsen und Thüringen. An der Unfallstelle war zudem ein Feuer ausgebrochen. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Friedland (Landkreis Göttingen) und dem thüringischen Arenshausen auch am Abend noch in beide Richtungen gesperrt. Die Polizei hatte den sich stauenden Verkehr an den Anschlussstellen abgeleitet. Wie der Unfall passieren konnte, war bislang unklar. Nach ersten Erkenntnissen wurde bei dem Unfall niemand schwer verletzt.

