Stand: 29.01.2025 07:48 Uhr Nach Lkw-Brand: A2 bei Peine wegen Fahrbahnreinigung gesperrt

Nach dem Brand eines Lastwagens am Dienstagmittag ist die A2 zwischen Braunschweig und Peine weiter voll gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Wie die Autobahnpolizei am Mittwochmorgen mitteilte, hat die Feuerwehr den Brand inzwischen gelöscht. Derzeit wird die Fahrbahn gereinigt. Die Autobahn in Richtung Hannover zwischen Peine Ost und der Raststätte Zweidorfer Holz bleibt demnach noch für mindestens zwei Stunden voll gesperrt, sagte ein Polizeisprecher. Die Fahrbahn sowie eine Lärmschutzwand müssten erst untersucht werden. Am Dienstag war kurz vor Peine ein Lastwagen nach einem geplatzten Reifen in Brand geraten. Das Feuer griff schnell auf den mit 24 Tonnen Holz und PVC-Platten beladenen Anhänger über. Durch die Hitze verflüssigte sich die Ladung und beschädigte die Fahrbahn. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

