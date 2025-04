Stand: 10.04.2025 12:53 Uhr Nach Klingelstreich: Mann soll Jugendlichen geschlagen haben

Ein 49-jähriger Mann soll am Dienstagabend im Braunschweiger Stadtteil Melverode einen Jugendlichen geschlagen haben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, soll dieser zuvor mit drei weiteren Jugendlichen bei Anwohnenden geklingelt haben - dabei wurde offenbar auch eine Frau beleidigt. Als sie damit drohte, die Polizei zu rufen, entfernten sich die Jugendlichen. Zwei Verwandte der Frau erkannten einen 16-Jährigen in der Gruppe, der mit einem Fahrrad unterwegs war. Sie fuhren mit dem Auto hinter ihm her. Dabei kam es nach Angaben der Polizei zu einem Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrrad, woraufhin der Jugendliche stürzte. Der 49-jährige Beifahrer soll ihm dann im Streit mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Die Polizeibeamten trennte die Beteiligten voneinander und nahmen Strafanzeigen auf.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 10.04.2025 | 13:30 Uhr