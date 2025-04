Stand: 04.04.2025 15:46 Uhr Nach Großbrand in Rosdorf: Keine Hinweise auf Brandstiftung

Die Ursache des Großfeuers in einem Mehrfamilienhaus in Rosdorf (Landkreis Göttingen) bleibt weiterhin unklar. Bisher hätten die Ermittlungen keine Hinweise auf Brandstiftung oder Fremdverschulden ergeben, teilte eine Polizeisprecherin in Göttingen mit. Das Gebäude wurde deshalb freigegeben. Die Versicherung hat laut Polizei einen Gutachter eingeschaltet. Die genaue Schadenshöhe sei ebenfalls noch unklar. Anfang April war das Feuer in Rosdorf ausgebrochen. Es breitete sich auf den Dachstuhl des Hauses aus, was die Löscharbeiten erschwerte: Etwa 100 Einsatzkräfte verschiedener Feuerwehren kämpften gegen die Flammen. Der Dachstuhl wurde vollständig zerstört und das Haus sei nun unbewohnbar. Die 47 Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Sie konnten sich selbst rechtzeitig in Sicherheit bringen.

VIDEO: Dachstuhl gerät in Brand - Löscharbeiten schwierig (1 Min)

